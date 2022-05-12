Литва отзывает посла в россии

19:16 12 мая Киев, Украина





Волна высылок российских Литва с 1 июня отзовет Эйтвидаса Баярунаса с должности посла в России и ликвидирует консульство в Петербурге с 7 июня. россия закрыла его после того, как Литва выслала главу посольства россии в Вильнюсе Алексея Исакова и сотрудников генконсульства России в Клайпеде.Волна высылок российских дипломатов началась 3 апреля, после публикации фотографий убитых мирных жителей Бучи. Персонами нон грата были объявлены сотни сотрудников российских посольств. Кто, помимо Литвы, выслал российских дипломатов:

Германия — 40 дипломатов,

Франция — 35 дипломатов,

Италия — 30 дипломатов,

Дания — 15 дипломатов,

Швеция — 3 дипломата,

Испания — 25 дипломатов,

Португалия — 10 дипломатов,

Польша — 45 дипломатов,

Чехия — один дипломат,

Нидерланды — 17 дипломатов,

Бельгия — 21 дипломат,

Ирландия — 4 дипломата,

Эстония — 7 дипломатов, закрывает главное консульство России,

Латвия — 13 дипломатов, закрывает два консульства,

Словения — 33 дипломата,

Греция — 12 дипломатов,

Япония — 8 дипломатов,

Австрия — 4 дипломата.

Хорватия — 24 дипломата.

С самого начала войны Литва выступает с резкой критикой действий россии в Украине. В середине апреля она запретила демонстрацию георгиевской ленты и символов Z и V. Теперь за это предусмотрены штрафы на сумму от €300 до €700 для физических лиц и от €600 до €1200 для компаний. За повторные нарушения размеры штрафов вырастут до €900 и €1500 соответственно.



10 мая Сейм Литвы единогласно принял резолюцию, в которой Россия названа «государством, поддерживающим и осуществляющим терроризм». В документе указано, что российские войска совершили массовые военные преступления на территории Украины, больше всего убитых — в Буче, Ирпене, Мариуполе, Бородянке и Гостомеле. Их целью, по утверждению Сейма, являлось полное или частичное уничтожение украинской нации и ее духа.