Литва отправит в Украину новую партию военной поддержки

12:43 25 мая Киев, Украина

В Литве готовят новую военную поставку.

Об этом министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас рассказал в Twitter в среду.

"Мы готовим новую партию поддержки Украины. 20 бронетранспортеров М113, 10 военных грузовиков и 10 внедорожников (для разминирования) скоро будут доставлены в Украину!" – написал Анушаускас.

Министр обороны США Ллойд Остин в понедельник заявил, что около 20 стран объявили о новых пакетах помощи в сфере безопасности для Украины.



Дания передаст Украине противокорабельные ракеты Harpoon и пусковые установки для них.



Кроме того, Чехия передала Украине боевые вертолеты, танки и ракетные системы для борьбы с российским вторжением.



Канада закупила для Украины 20 000 артиллерийских снарядов стандарта НАТО, чтобы поддержать ее в защите от вторжения россии.