Литва отправит в Украину новую партию военной поддержки

В Литве готовят новую военную поставку.
Об этом министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас рассказал в Twitter в среду.
Министр обороны США Ллойд Остин в понедельник заявил, что около 20 стран объявили о новых пакетах помощи в сфере безопасности для Украины.
Дания передаст Украине противокорабельные ракеты Harpoon и пусковые установки для них.
Кроме того, Чехия передала Украине боевые вертолеты, танки и ракетные системы для борьбы с российским вторжением.
Канада закупила для Украины 20 000 артиллерийских снарядов стандарта НАТО, чтобы поддержать ее в защите от вторжения россии.
Дания передаст Украине противокорабельные ракеты Harpoon и пусковые установки для них.
Кроме того, Чехия передала Украине боевые вертолеты, танки и ракетные системы для борьбы с российским вторжением.
Канада закупила для Украины 20 000 артиллерийских снарядов стандарта НАТО, чтобы поддержать ее в защите от вторжения россии.
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