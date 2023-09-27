Литва отправила Украине радиолокационное оборудование

11:57 27 сентября Киев, Украина

Литва передала Украине комплекты радиолокационного оборудования.

Об этом сообщил министр обороны Литвы, Арвидас Анушаускас.

Эти комплекты радиолокационного оборудования предоставлены Украине по запросу Военно-морских сил страны и будут использоваться для усиления контроля за акваторией моря.

Данная помощь способствует повышению способности Украины в проведении мониторинга морских областей, что в свою очередь имеет важное значение для обеспечения безопасности на ее территориальных водах и защиты интересов граждан.
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