Литва отправила Украине радиолокационное оборудование

Литва передала Украине комплекты радиолокационного оборудования.
Об этом сообщил министр обороны Литвы, Арвидас Анушаускас.
Эти комплекты радиолокационного оборудования предоставлены Украине по запросу Военно-морских сил страны и будут использоваться для усиления контроля за акваторией моря.
Данная помощь способствует повышению способности Украины в проведении мониторинга морских областей, что в свою очередь имеет важное значение для обеспечения безопасности на ее территориальных водах и защиты интересов граждан.
Об этом сообщил министр обороны Литвы, Арвидас Анушаускас.
Эти комплекты радиолокационного оборудования предоставлены Украине по запросу Военно-морских сил страны и будут использоваться для усиления контроля за акваторией моря.
Данная помощь способствует повышению способности Украины в проведении мониторинга морских областей, что в свою очередь имеет важное значение для обеспечения безопасности на ее территориальных водах и защиты интересов граждан.
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