Литва открыла коридор для транзита украинского зерна в порты Балтии

Литовские власти согласовали коридор для транзита украинского зерна в порты Балтии.
Об этом сообщил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в своем Twitter во вторник, 3 октября.
Он подчеркнул, что в условиях уничтожения продовольствия россией, Литва продолжает усиливать поставки продуктов. Теперь, благодаря согласованному коридору для транзита зерна в порты Балтии, можно ослабить давление на украинской границе и увеличить поставки продуктов в Африку и за ее пределы.
Об этом сообщил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в своем Twitter во вторник, 3 октября.
Он подчеркнул, что в условиях уничтожения продовольствия россией, Литва продолжает усиливать поставки продуктов. Теперь, благодаря согласованному коридору для транзита зерна в порты Балтии, можно ослабить давление на украинской границе и увеличить поставки продуктов в Африку и за ее пределы.
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