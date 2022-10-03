Литва объявила персоной нон грата временного поверенного в делах рф Сергея Рябоконя

16:36 03 октября Киев, Украина

Литва объявила персоной нон грата временного поверенного в делах россии Сергея Рябоконя. Рябоконь объявлен нежелательным лицом в Литве и должен покинуть страну в течение пяти дней.

«Действия и заявления Сергея Рябоконя несовместимы со статусом дипломата, могут быть расценены как вмешательство во внутренние дела принимающего государства и поэтому считаются нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях», — говорится в заявлении литовского МИД.

Представителю посольства России в Литве также заявлен решительный протест против аннексии москвой четырех оккупированных регионов Украины - Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

Решение о высылке Рябоконя означает, что россии придется назначить нового главу посольства в Литве, отмечет Delfi.



В августе Литва уже вручала ноту протеста Рябоконю за высказывания о стычках 1991 года в Вильнюсе.