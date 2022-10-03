Литва объявила персоной нон грата временного поверенного в делах рф Сергея Рябоконя

Литва объявила персоной нон грата временного поверенного в делах россии Сергея Рябоконя. Рябоконь объявлен нежелательным лицом в Литве и должен покинуть страну в течение пяти дней.
Представителю посольства России в Литве также заявлен решительный протест против аннексии москвой четырех оккупированных регионов Украины - Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.
Решение о высылке Рябоконя означает, что россии придется назначить нового главу посольства в Литве, отмечет Delfi.
В августе Литва уже вручала ноту протеста Рябоконю за высказывания о стычках 1991 года в Вильнюсе.
В российском МИД заявили, что россия готовит ответ на эти действия.
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