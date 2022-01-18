Глава Литвы Гитанас Науседа на саммите по случаю 230-летия принятия Конституции Польши заявил, что Литва никогда не признает оккупации Российской Федерацией украинских территорий.

"Мобилизация вооруженных сил России на границе с Украиной и военные действия на востоке Украины, которые осуществляются нелегальными группами, которых поддерживает Москва, свидетельствуют о давлении и разжигании военного напряжения как двигателя политического влияния. Хочу подчеркнуть, что Литва никогда не признает нелегальную аннексию Крыма и будет действовать в направлении завершения фактической оккупации восточной части Украины", - заявил Науседа под аплодисменты депутатов польского и литовского сеймов.