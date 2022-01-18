Литва никогда не признает оккупации Россией части территории Украины - Науседа
17:58 03 Май Киев, Украина
Глава Литвы Гитанас Науседа на саммите по случаю 230-летия принятия Конституции Польши заявил, что Литва никогда не признает оккупации Российской Федерацией украинских территорий.
"Мобилизация вооруженных сил России на границе с Украиной и военные действия на востоке Украины, которые осуществляются нелегальными группами, которых поддерживает Москва, свидетельствуют о давлении и разжигании военного напряжения как двигателя политического влияния. Хочу подчеркнуть, что Литва никогда не признает нелегальную аннексию Крыма и будет действовать в направлении завершения фактической оккупации восточной части Украины", - заявил Науседа под аплодисменты депутатов польского и литовского сеймов.
Он добавил, что нельзя допустить, чтобы "Украина
снова вернулась в прошлое".
Напомним, что в понедельник в Варшаве состоялся президентский саммит глав государств Украины, Польши, Литвы, Латвии и Эстонии в рамках празднования 230-летия принятия Конституции Речи Посполитой, на котором была подписана совместная декларация
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