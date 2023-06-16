Литва, Латвия и Эстонии назвали подрыв Каховской ГЭС военным преступлением рф
16:29 06 июня Киев, Украина
Глава Литвы и министры иностранных дел Латвии и Эстонии назвали разрушение плотины Каховской ГЭС на юге Украины военным преступлением, за которое россия
должна понести ответственность.
"Сегодня мы являемся свидетелями беспрецедентного нападения россии на гражданскую инфраструктуру Украины, - заявил литовский президент Гитанас Науседа. - Разрушение крупной плотины - это военное преступление, которое непосредственно угрожает тысячам людей. россия должна понести за это ответственность. А Украина должна выиграть эту войну, чтобы обезопасить себя!"
"Это военное преступление приведет к экоциду, огромному экономическому ущербу и перемещению тысяч людей. Виновные в военных преступлениях должны предстать перед специальным трибуналом", - написал в Twitter глава МИД Эстонии Маргус Цахкна.
"Это экологическая катастрофа, жизни людей находятся под угрозой. россия - террористическое государство, и ее необходимо остановить. Мы должны усилить поддержку Украины и привлечь военных преступников к ответственности", - указал латвийский министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс.
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