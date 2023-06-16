Литва, Латвия и Эстонии назвали подрыв Каховской ГЭС военным преступлением рф

16:29 06 июня Киев, Украина

Глава Литвы и министры иностранных дел Латвии и Эстонии назвали разрушение плотины Каховской ГЭС на юге Украины военным преступлением, за которое россия должна понести ответственность.

"Сегодня мы являемся свидетелями беспрецедентного нападения россии на гражданскую инфраструктуру Украины, - заявил литовский президент Гитанас Науседа. - Разрушение крупной плотины - это военное преступление, которое непосредственно угрожает тысячам людей. россия должна понести за это ответственность. А Украина должна выиграть эту войну, чтобы обезопасить себя!"

"Это военное преступление приведет к экоциду, огромному экономическому ущербу и перемещению тысяч людей. Виновные в военных преступлениях должны предстать перед специальным трибуналом", - написал в Twitter глава МИД Эстонии Маргус Цахкна.