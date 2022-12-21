Литва и Исландия направили в Украину теплую одежду для ВСУ

18:55 21 декабря Киев, Украина

Литва направила первую партию теплой одежды для украинских военнослужащих. Об этом сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас 21 декабря.

"Сегодня первая партия теплых свитеров и термокомплектов производства Литвы отправлена солдатам Украины. Всего в ближайшие недели в Украину будет доставлено 19 тысяч свитеров и 15 тысяч термокомплектов", - отметил он.

Кроме того, в Генштабе ВСУ сообщили, что из Исландии в Украину поступило около 12 тысяч единиц разнообразной зимней одежды для военнослужащих. Это носки, подштанники и свитера из шерсти мериноса, головные уборы, зимние перчатки, обувь и верхняя одежда.

"В "стране гейзеров" был организован общенациональный марафон по вязанию населением, в частности, носков и свитеров из шерсти для Вооруженных Сил Украины. К этому процессу непосредственно присоединилось и руководство Исландии. Сейчас груз ставят на учет, распределяют и выдает представителями Сил логистики ВСУ", - говорится в сообщении.



Отмечается, что большая часть одежды уйдет в две боевые бригады. Часть будет передана в военные госпитали, пожарным и ремонтникам.