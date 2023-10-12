Литва готовит военную помощь Украине: системы NASAMS и боеприпасы

"Мы готовы выделить значительные ресурсы для поддержки этих инициатив", - отметил министр. Он также подчеркнул, что в ближайшее время Литва передаст Украине электрогенераторы и другое необходимое оборудование для обеспечения комфортных условий в холодное время года.