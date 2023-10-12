Литва готовит военную помощь Украине: системы NASAMS и боеприпасы

Литва готовит новый пакет военной помощи для Украины, который включает в себя пусковые установки систем противовоздушной обороны NASAMS. Эту информацию сообщило Министерство обороны Литвы.
Министр национальной обороны Литвы, Арвидас Анушаускас, подчеркнул, что Литва стремится оказать поддержку Украине, учитывая её наибольшие потребности и приоритеты. В ближайшей перспективе Литва передаст Украине не только пусковые установки системы NASAMS, но также она совместно с другими странами-членами ЕС оформляет заказ на боеприпасы калибра 155 мм для Вооруженных Сил Украины.
Согласно словам министра Анушаускаса, на данный момент одним из приоритетов является предоставление средств для разминирования, и Литва, в сотрудничестве с другими государствами, рассматривает возможность помощи в этом вопросе.
Министр национальной обороны Литвы, Арвидас Анушаускас, подчеркнул, что Литва стремится оказать поддержку Украине, учитывая её наибольшие потребности и приоритеты. В ближайшей перспективе Литва передаст Украине не только пусковые установки системы NASAMS, но также она совместно с другими странами-членами ЕС оформляет заказ на боеприпасы калибра 155 мм для Вооруженных Сил Украины.
Согласно словам министра Анушаускаса, на данный момент одним из приоритетов является предоставление средств для разминирования, и Литва, в сотрудничестве с другими государствами, рассматривает возможность помощи в этом вопросе.
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