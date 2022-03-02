Литовская делегация посетила зону ООС

21:06 07 Октябрь Киев, Украина

Делегация Литвы во главе с чрезвычайным и полномочным послом Вальдемарасом Сарапинасом, провела встречу с командованием ООС на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

Отмечается, что посла ознакомили с текущей ситуацией безопасности в районе проведения Операции объединенных сил и на линии разграничения.

"Литовская делегация посетила батальон бригады, где ознакомилась с состоянием выполнения договоренностей, которые вступили в действие 27 июля 2020 года. В частности, обсудили факты прицельных обстрелов украинских позиций, оборудование инженерных позиций вражеской стороной и масштабных пожаров, в результате коварной деятельности оккупационных войск", - говорится в сообщении.

Представители ВС Республики Литва и Литовского посольства в Украине отметили, что самым большим дестабилизатором ситуации на Донбассе является Российская Федерация. А также, что народ Литвы поддерживает Украину и считает ее своим братским народом.