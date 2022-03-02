Литовская делегация посетила зону ООС
21:06 07 Октябрь Киев, Украина
Делегация Литвы во главе с чрезвычайным и полномочным послом Вальдемарасом Сарапинасом, провела встречу с командованием ООС
на Донбассе.
Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.
Отмечается, что посла ознакомили с текущей ситуацией безопасности в районе проведения Операции объединенных сил и на линии разграничения.
"Литовская делегация посетила батальон бригады, где ознакомилась с состоянием выполнения договоренностей, которые вступили в действие 27 июля 2020 года. В частности, обсудили факты прицельных обстрелов украинских позиций, оборудование инженерных позиций вражеской стороной и масштабных пожаров, в результате коварной деятельности оккупационных войск", - говорится в сообщении.
Представители ВС Республики Литва и Литовского посольства в Украине отметили, что самым большим дестабилизатором ситуации на Донбассе является Российская Федерация. А также, что народ Литвы поддерживает Украину и считает ее своим братским народом.
"Для нас Украина является важным стратегическим партнером, а также лучшим другом. Поддержка Украины свидетельствует о нашей борьбе с агрессором и оккупантом, которым является Российская Федерация. В нашей стране - это аксиома. Это понимает каждый рядовой гражданин. Наша тренировочная миссия готова всегда быть рядом с украинцами. Спасибо, что принимаете нашу помощь, спасибо вам за такой интересный и насыщенный день", - отметил Сарапинас.
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