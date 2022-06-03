Ликвидировано почти 31 тыс оккупантов: потери врага по состоянию на 3 июня

Согласно информации Генштаба ВСУ, с 24 февраля по 03 июня украинские бойцы ликвидировали около 30 950 оккупантов. Эти цифры – приблизительные из-за высокой интенсивности боевых действий.
Общие потери врага за время вторжения в Украину:
🔻личного состава – около 30 950 (+100) человек ликвидировано,
🔻танков ‒ 1367 (+4) ед,
🔻боевых бронированных машин ‒ 3366 (+12) ед,
🔻артиллерийских систем – 675 (+14) ед,
🔻РСЗО – 207 ед,
🔻средств ПВО – 95 ед,
🔻самолетов – 210 ед,
🔻вертолетов – 175 ед,
🔻БПЛА оперативно-тактического уровня – 535 (+14),
🔻крылатых ракет – 121 (+1),
🔻автомобильной техники и автоцистерн – 2329 (+4) ед,
🔻кораблей/катеров – 13 ед,
🔻специальной техники – 51 (+2).
🔻личного состава – около 30 950 (+100) человек ликвидировано,
🔻танков ‒ 1367 (+4) ед,
🔻боевых бронированных машин ‒ 3366 (+12) ед,
🔻артиллерийских систем – 675 (+14) ед,
🔻РСЗО – 207 ед,
🔻средств ПВО – 95 ед,
🔻самолетов – 210 ед,
🔻вертолетов – 175 ед,
🔻БПЛА оперативно-тактического уровня – 535 (+14),
🔻крылатых ракет – 121 (+1),
🔻автомобильной техники и автоцистерн – 2329 (+4) ед,
🔻кораблей/катеров – 13 ед,
🔻специальной техники – 51 (+2).
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