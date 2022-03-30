Ликвидирована должность замглавы Офиса Президента

Указом президента Украины Владимира Зеленского, был ликвидирован пост первого замглавы ОП, который занимал Сергей Трофимов.
Об этом свидетельствует указ №484/2020, размещенный на сайте главы государства.
Вместо этого Зеленский создал Службу государственного протокола и церемониала, Службу мониторинга и управления рисками, а также отдельный директорат по вопросам региональной политики. Отметим, Трофимова винили в провале по отдельным регионам. К тому же параллельно Кабинет Министров готовит отставки ряда губернаторов.
Так, изменения в структуре оформили путем внесения изменений в президентский указ о Положении об Офисе президента.
В опубликованном указе президента говорится, что Трофимов уволен согласно поданному им заявлению. Другим указом Зеленский назначил его внештатным советником.
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