Ликвидирован командир полка оккупантов, полковник Захаров

12:17 10 Март Киев, Украина

В Главном управленииразведки Минобороны Украины сообщили о ликвидации командира полка российских оккупационных войск полковника А.Захарова.

Главное управление разведки Минобороны сообщает, что во время ведения боевых действий в Броварском районе Киевской области понесла значительные потери в личном составе и технике батальонно-тактическая группа (БТГр) 6 танкового полка (Чебаркуль) 90 танковой дивизии Центрального военного округа. В частности, ликвидирован командир полка полковник А.Захаров.