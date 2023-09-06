Ликвидация патрулей и разведка: партизаны активно действуют в оккупированном Луганске

В воскресенье, 27 августа, украинские партизаны ликвидировали несколько вражеских военных патрулей в Луганске. Также они ведут разведку в городе, подконтрольном российским захватчикам.
По данным партизанского движения АТЕШ, к силам сопротивления присоединяются все больше жителей Луганской области, в том числе представители группировки "ЛНРовцев".
По данным партизанского движения АТЕШ, к силам сопротивления присоединяются все больше жителей Луганской области, в том числе представители группировки "ЛНРовцев".
Эти данные свидетельствуют о том, что луганчане, проживающие на временно оккупированной территории, "осознали свои ошибки и не хотят быть причастными к "русскому миру"".
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