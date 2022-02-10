Лидеры трех стран Евросоюза готовят программу поддержки для Беларуси

13:22 21 Сентябрь Киев, Украина

Президенты Польши, Литвы и Румынии планируют обратится к лидерам Евросоюза на саммите 24–25 сентября с просьбой предложить пакет поддержки Беларуси. Об этом говорится в заявлении литовского президента Гитанаса Науседы от 21 сентября.



"Лидеры трех стран призвали Европейский союз разработать пакет помощи, который бы включал торговлю с ЕС, помощь в переговорах о вступлении в ВТО, безвизовый режим для граждан Беларуси, диверсификацию экономики страны и энергетического сектора, финансирование реструктуризации экономики, участие международных финансовых институтов и инвестиции", – сказано в заявлении.



Президенты подтвердили поддержку принципов свободы и демократии и напомнили о признании лишь "свободных, справедливых и прозрачных результатов выборов, проведенных в соответствии с Международным пактом о гражданских и политических правах и при участии международных наблюдателей".



"Если граждане Беларуси решат провести в стране политические и экономические реформы, создать независимые институты защиты прав человека и свободы слова, мы поможем, поделившись своими знаниями и опытом", – отмечается в заявлении.





