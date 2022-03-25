Лидеры стран ЕС обязались поддержать Украину и помочь в восстановлении после войны

07:31 25 марта Киев, Украина

По итогам саммита 24 марта Евросовет обязуется создать Трастовый фонд солидарности в Украине и приглашает своих международных партнеров к участию и призывает начать подготовку без промедления.



"Помня о разрушениях и огромных потерях, причиненных Украине в результате российской военной агрессии, Европейский Союз обязан оказывать поддержку украинскому правительству для его неотложных нужд и, как только российское наступление прекратится, в восстановлении демократической Украины", — говорится в документе.