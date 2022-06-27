11:16 27 июня Киев, Украина





При этом политики хотят удержать Лидеры стран G7 обсуждают механизм ограничения цены на продаваемую россией нефть, чтобы уменьшить доходы москвы и ее способность финансировать войну в Украине.При этом политики хотят удержать цены на нефть от повышения, которое болезненно сказывается на их экономиках, пишет Financial Times.

«Мы должны сократить количество получаемых россией денег и избавиться от одной из причин инфляции», – так, по словам участвующих в переговорах чиновников, сказал премьер-министр Италии Марио Драги.

Чтобы механизм был эффективным, G7 хочет привлечь к его реализации и другие страны. Сегодня этот вопрос будет обсуждаться с представителями «партнеров», приглашенных на саммит. В их числе – Индия, которая после начала войны стала крупным покупателем российской нефти, Аргентина, ЮАР, Сенегал и Индонезия.

Также приглашение получил Владимир Зеленский, который примет участие в саммите по видеосвязи.



Идею с ограничением цены активно продвигают США, и последние заявления официальных лиц Германии дают понять, что Берлин все больше склоняется к ней. По словам немецкого чиновника, ведутся «интенсивные обсуждения» того, как реализовать этот механизм, чтобы он работал с учетом уже действующих западных и японских санкций:



Нам предстоит решить нетривиальный вопрос, но мы идем по правильному пути к достижению соглашения.

ЕС готов принять вместе со своими партнерами решение по ограничению цены, но необходимо четко оценить последствия, сказал президент Европейского совета Шарль Мишель: «Цель – сделать мишенью россию, а не усложнить нашу жизнь».



Представители нефтяных компаний говорят, что в ответ на введение ограничения россия может резко сократить поставки нефти или еще сильнее снизить экспорт газа в Европу.



Обсуждаемый механизм предполагает, что ЕС и Великобритания, на долю которых приходится львиная доля мирового морского страхования, будут предоставлять услуги в области морских перевозок и страхования, только если импортер будет покупать российскую нефть по установленной цене. Ранее сообщалось, что она может составить $30-40 за баррель. США могут аналогичным образом обусловить предоставление финансовых услуг.



Согласиться использовать такой подход, чтобы он был эффективным, должны многие страны мира, сказал канцлер Германии Олаф Шольц. ЕС также придется скорректировать свой запрет на страхование танкеров, перевозящих российскую нефть, для чего снова потребуется заручиться согласием всех 27 стран.



Великобритания, где расположен страховой рынок Lloyd’s of London, ранее согласилась присоединиться к запрету ЕС, но еще не приняла соответствующий закон.