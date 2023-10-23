Лидеры Франции и Нидерландов встретятся с главой израильского правительства

Президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте скоро совершат официальный визит в Израиль.
Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на заявление израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.
Согласно этому заявлению, политические лидеры собираются прибыть в Израиль и провести встречу с главой израильского правительства. Подробности визита не разглашаются. Важно отметить, что это событие происходит во время арабо-израильского конфликта.
Макрон и Рютте присоединяются к ряду западных лидеров, которые посетили Израиль, чтобы выразить свою поддержку. Среди них были президент США Джо Байден, британский премьер-министр Риши Сунак и канцлер Германии Олаф Шольц.
Предшествующие визиты были сопровождены подтверждением поддержки Израиля и его права на самооборону, при этом также призывая соблюдать международное гуманитарное право и защищать гражданское население Сектора Газа.
Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на заявление израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.
Согласно этому заявлению, политические лидеры собираются прибыть в Израиль и провести встречу с главой израильского правительства. Подробности визита не разглашаются. Важно отметить, что это событие происходит во время арабо-израильского конфликта.
Макрон и Рютте присоединяются к ряду западных лидеров, которые посетили Израиль, чтобы выразить свою поддержку. Среди них были президент США Джо Байден, британский премьер-министр Риши Сунак и канцлер Германии Олаф Шольц.
Предшествующие визиты были сопровождены подтверждением поддержки Израиля и его права на самооборону, при этом также призывая соблюдать международное гуманитарное право и защищать гражданское население Сектора Газа.
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