Лидеры ЕС поддержали Украину: процесс евроинтеграции стартовал

08:24 11 Март Киев, Украина

Украина начала процесс евроинтеграции официально - на саммите в Версале на заседании Совета ЕС все лидеры стран Евросоюза поддержали такое решение. Об этом сообщил президент Литвы Гитанас Науседа.

"Историческая ночь в Версале. После пяти часов жарких дискуссий лидеры ЕС сказали "да" украинской евроинтеграции. Процесс начался", - говорится в его сообщении.

Сейчас остается дело за Еврокомиссией, которая должна тоже одобрить старт и предоставить свои выводы по украинской заявке на членство в ЕС.

"Теперь дело за нами и украинцами, чтобы сделать это быстро. Героический украинский народ заслуживает того, чтобы знать, что ему рады в ЕС", - пишет литовский президент.

В заявлении на сайте Совета Евросоюза по итогам саммита в Версале говорится, что европейские устремления и выбор Украины - признан.