Лидеры ЕС поддержали Украину: процесс евроинтеграции стартовал

Украина начала процесс евроинтеграции официально - на саммите в Версале на заседании Совета ЕС все лидеры стран Евросоюза поддержали такое решение. Об этом сообщил президент Литвы Гитанас Науседа.
Сейчас остается дело за Еврокомиссией, которая должна тоже одобрить старт и предоставить свои выводы по украинской заявке на членство в ЕС.
В заявлении на сайте Совета Евросоюза по итогам саммита в Версале говорится, что европейские устремления и выбор Украины - признан.
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