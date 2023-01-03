Лидер Украины обсудил оборонные потребности с премьером Нидерландов

Украинский президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Об этом глава государства сообщил в Twitter 3 января.
По словам президента, он проинформировал Рютте о рисках эскалации на фронте и вызовах, с которыми в ближайшее время может столкнуться Украина, а также актуальных оборонных потребностях.
По словам президента, он проинформировал Рютте о рисках эскалации на фронте и вызовах, с которыми в ближайшее время может столкнуться Украина, а также актуальных оборонных потребностях.
Как заявил премьер Нидерландов, Украина уже почти год оказывает сопротивление открытой российской агрессии.
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