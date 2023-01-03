Лидер Украины обсудил оборонные потребности с премьером Нидерландов

17:45 03 января Киев, Украина

Украинский президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Об этом глава государства сообщил в Twitter 3 января.

По словам президента, он проинформировал Рютте о рисках эскалации на фронте и вызовах, с которыми в ближайшее время может столкнуться Украина, а также актуальных оборонных потребностях.
 
"Мы рассчитываем на конкретные шаги партнеров для того, чтобы обеспечить Украине максимальное подкрепление по результатам следующей встречи в формате Рамштайн", - отметил Зеленский.

Как заявил премьер Нидерландов, Украина уже почти год оказывает сопротивление открытой российской агрессии.
 
"Следующие месяцы будут решающими. Я только что говорил с Владимиром Зеленским и заверил его, что Нидерланды сделают все возможное для того, чтобы Украина могла не только оказывать сопротивление, но и победить в войне", - отметил Рютте.