Лидер республиканцев в Сенате США, Митч Макконнелл, назвал Китай, россию и Иран новой "осью зла", с которой Соединенным Штатам необходимо справиться.
Это заявление было сделано в интервью каналу Fox News.
Макконнелл считает, что текущая мировая обстановка представляет большую опасность, чем он когда-либо видел за свою жизнь. Он призывает к активным мерам в отношении этой "новой оси зла" и подчеркивает, что она непосредственно угрожает Соединенным Штатам.
Сенатор также обвинил Иран в роли "главного спонсора терроризма", указывая на поставки беспилотников России. Он обвинил Китай в поддержке агрессии и напомнил о заявлении лидера КНР Си Цзиньпина о "бесконечной дружбе с россиянами".
По мнению Макконнелла, азиатскими союзниками США являются Япония, Южная Корея и Тайвань, которые следят за событиями в Украине, учитывая интересы Китая.
Сенатор подчеркнул, что если россия не будет остановлена, следующей страной, подвергнутой угрозе, станет член НАТО.
Макконнелл также утверждает, что предоставление военной помощи Украине способствует восстановлению промышленной базы и созданию рабочих мест в 38 штатах США, и поэтому аргументы о бесполезности этой помощи не соответствуют действительности.
Это заявление было сделано в интервью каналу Fox News.
Макконнелл считает, что текущая мировая обстановка представляет большую опасность, чем он когда-либо видел за свою жизнь. Он призывает к активным мерам в отношении этой "новой оси зла" и подчеркивает, что она непосредственно угрожает Соединенным Штатам.
Сенатор также обвинил Иран в роли "главного спонсора терроризма", указывая на поставки беспилотников России. Он обвинил Китай в поддержке агрессии и напомнил о заявлении лидера КНР Си Цзиньпина о "бесконечной дружбе с россиянами".
По мнению Макконнелла, азиатскими союзниками США являются Япония, Южная Корея и Тайвань, которые следят за событиями в Украине, учитывая интересы Китая.
Сенатор подчеркнул, что если россия не будет остановлена, следующей страной, подвергнутой угрозе, станет член НАТО.
Макконнелл также утверждает, что предоставление военной помощи Украине способствует восстановлению промышленной базы и созданию рабочих мест в 38 штатах США, и поэтому аргументы о бесполезности этой помощи не соответствуют действительности.
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