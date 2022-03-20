Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко проиграл выборы

14:19 28 октября Киев, Украина

Согласно данным с сайта ЦИК, лидер "Радикальной партии Олега Ляшко" официально проиграл выборы кандидату от "Слуги народа" Анатолию Гунько.

По состоянию на 03:08, в 208 округе было подсчитано 100% участковых протоколов.



Гунько прошел в парламент – за него отдали свои голоса 34,1% избирателей (21 245 голосов).



На втором месте – Ляшко, которого поддержали 31,78% избирателей (19 799 голосов).



Жена покойного народного депутата Людмила Давыденко набирает 26,68% голосов и занимает третье место.