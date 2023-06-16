Лидер партии Koos, пропагандирующей прокремлевские идеи, улетает в россию

17:32 19 мая Киев, Украина





Сообщение об этом появилось в издании Postimees.



Иванов заявил, что намерен руководить своей политической партией удаленно и планирует принять участие в будущих выборах.



По его словам, на него оказывали давление, чтобы помешать ему баллотироваться на выборы в Европарламент и местные органы самоуправления. В Эстонии лидер партии Koos, пропагандирующей прокремлевские идеи, Олег Иванов, покинул страну вместе с супругой, улетев в россию.Сообщение об этом появилось в издании Postimees.Иванов заявил, что намерен руководить своей политической партией удаленно и планирует принять участие в будущих выборах.По его словам, на него оказывали давление, чтобы помешать ему баллотироваться на выборы в Европарламент и местные органы самоуправления.

"Мы решили взять небольшую паузу и проанализировать ситуацию, чтобы определиться с дальнейшими шагами. Мы с супругой отправились в путешествие, прокатились через десять стран и достигли россии", - заявил Иванов.

Он также отметил, что одной из причин уезда в россию стало его желание "правильно отметить 9 мая". Политическая программа партии Koos явно пропагандирует прокремлевские идеи.



Лидеры этого политического движения постоянно подчеркивают в своих публикациях в социальных сетях необходимость дружбы с россией и выражают неприятие поддержки Украины со стороны Эстонии.