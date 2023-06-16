Лидер партии Koos, пропагандирующей прокремлевские идеи, улетает в россию

В Эстонии лидер партии Koos, пропагандирующей прокремлевские идеи, Олег Иванов, покинул страну вместе с супругой, улетев в россию.
Сообщение об этом появилось в издании Postimees.
Иванов заявил, что намерен руководить своей политической партией удаленно и планирует принять участие в будущих выборах.
По его словам, на него оказывали давление, чтобы помешать ему баллотироваться на выборы в Европарламент и местные органы самоуправления.
Сообщение об этом появилось в издании Postimees.
Иванов заявил, что намерен руководить своей политической партией удаленно и планирует принять участие в будущих выборах.
По его словам, на него оказывали давление, чтобы помешать ему баллотироваться на выборы в Европарламент и местные органы самоуправления.
Он также отметил, что одной из причин уезда в россию стало его желание "правильно отметить 9 мая". Политическая программа партии Koos явно пропагандирует прокремлевские идеи.
Лидеры этого политического движения постоянно подчеркивают в своих публикациях в социальных сетях необходимость дружбы с россией и выражают неприятие поддержки Украины со стороны Эстонии.
Лидеры этого политического движения постоянно подчеркивают в своих публикациях в социальных сетях необходимость дружбы с россией и выражают неприятие поддержки Украины со стороны Эстонии.
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