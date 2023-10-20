Лидер Латвии: нравится это или нет, Европе необходимо укреплять свою оборону

16:47 20 октября Киев, Украина





Ринкевичс заявил в ходе интервью на телеканале TV3. Он подчеркнул, что, нравится это или нет, Европе необходимо укреплять свою оборону.



Следует отметить, что в пятницу, 20 октября, латвийский президент намерен провести переговоры с еврокомиссаром по внутреннему рынку, Тьерри Бретоном, чтобы обсудить вопросы развития военной индустрии. Президент Латвии, Эдгардс Ринкевичс, заявил, что страны Европейского союза (ЕС) и НАТО должны увеличить производственные мощности в оборонной промышленности для производства необходимого вооружения, которое обеспечит военные потребности.Ринкевичс заявил в ходе интервью на телеканале TV3. Он подчеркнул, что, нравится это или нет, Европе необходимо укреплять свою оборону.Следует отметить, что в пятницу, 20 октября, латвийский президент намерен провести переговоры с еврокомиссаром по внутреннему рынку, Тьерри Бретоном, чтобы обсудить вопросы развития военной индустрии.

Эти переговоры будут охватывать вопросы привлечения инвестиций для поддержки производства боеприпасов, содействие совместным закупкам в сфере оборонной промышленности и прогресс в реализации соглашения ЕС, направленного на ускорение совместных закупок и поставок артиллерийских снарядов для Украины.