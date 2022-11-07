Лидер ФРГ призвал усилить помощь Украине

18:21 07 ноября Киев, Украина

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что нужно усилить помощь Украине с помощью побратимских отношений между украинскими и немецкими городами.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Германия уже оказывает помощь и поддержку Украины в разных сферах: экономической, финансовой, политической и военной. Однако населению Украины нужна также практическая помощь – в виде генераторов и прочих вещей, отмечает он.
 
"Возникло предложение о том, что нам нужно расширять побратимскую сеть городов с Украиной, потому что помощь может предоставляться на местном уровне от муниципалитета А в Германии до муниципалитета Б в Украине", - рассказал Штайнмайер.
 
По его словам, таким образом будет работать побратимская помощь между немецкими и украинскими городами.
 
"Другие тоже хотят такой поддержки – одеждой или генераторами. Или там, где мы были, сейчас меняют отопление и говорят: мы живем посреди леса, но сейчас нам нужно что-то, чтобы измельчить дрова - шредеры. Мы должны инициировать такие практические формы сотрудничества", - подытожил Штайнмайер.