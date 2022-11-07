Лидер ФРГ призвал усилить помощь Украине

18:21 07 ноября Киев, Украина





Об этом сообщает пресс-служба главы государства.



Германия уже оказывает помощь и поддержку Украины в разных сферах: экономической, финансовой, политической и военной. Однако населению Украины нужна также практическая помощь – в виде генераторов и прочих вещей, отмечает он. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что нужно усилить помощь Украине с помощью побратимских отношений между украинскими и немецкими городами.Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Германия уже оказывает помощь и поддержку Украины в разных сферах: экономической, финансовой, политической и военной. Однако населению Украины нужна также практическая помощь – в виде генераторов и прочих вещей, отмечает он.

"Возникло предложение о том, что нам нужно расширять побратимскую сеть городов с Украиной, потому что помощь может предоставляться на местном уровне от муниципалитета А в Германии до муниципалитета Б в Украине", - рассказал Штайнмайер.

По его словам, таким образом будет работать побратимская помощь между немецкими и украинскими городами.