Лидер ФРГ призвал усилить помощь Украине

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что нужно усилить помощь Украине с помощью побратимских отношений между украинскими и немецкими городами.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Германия уже оказывает помощь и поддержку Украины в разных сферах: экономической, финансовой, политической и военной. Однако населению Украины нужна также практическая помощь – в виде генераторов и прочих вещей, отмечает он.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Германия уже оказывает помощь и поддержку Украины в разных сферах: экономической, финансовой, политической и военной. Однако населению Украины нужна также практическая помощь – в виде генераторов и прочих вещей, отмечает он.
По его словам, таким образом будет работать побратимская помощь между немецкими и украинскими городами.
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