Лидер Франции провел телефонный разговор с украинским президентом

20:20 21 ноября Киев, Украина





Об этом он сказал во время выступления в Париже на международной конференции в поддержку Молдовы, пишет Le Figaro. Французский лидер Эммануэль Макрон в понедельник провел телефонный разговор с президентом Украины из-за сообщений о новых обстрелах Запорожской атомной электростанции.Об этом он сказал во время выступления в Париже на международной конференции в поддержку Молдовы, пишет Le Figaro.

"С каждой военной победой Украины, отвоевыванием Харьковской области, а также возвращением Херсона, россия реагирует новыми обстрелами важнейших инфраструктур Украины", - сказал Макрон.



Французский президент в воскресенье провел переговоры с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси о ситуации с Запорожской электростанцией.



Вражеские обстрелы Запорожской атомной электростанции 19 и 20 ноября в МАГАТЭ назвали одними из самых интенсивных.