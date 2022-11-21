Лидер Франции провел телефонный разговор с украинским президентом

Французский лидер Эммануэль Макрон в понедельник провел телефонный разговор с президентом Украины из-за сообщений о новых обстрелах Запорожской атомной электростанции.
Об этом он сказал во время выступления в Париже на международной конференции в поддержку Молдовы, пишет Le Figaro.
Об этом он сказал во время выступления в Париже на международной конференции в поддержку Молдовы, пишет Le Figaro.
Французский президент в воскресенье провел переговоры с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси о ситуации с Запорожской электростанцией.
Вражеские обстрелы Запорожской атомной электростанции 19 и 20 ноября в МАГАТЭ назвали одними из самых интенсивных.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии