Леонид Кучма ушел из делегации ТКГ

Возглавлявший украинскую делегацию в ТКГ Леонид Кучма, принял решение выйти из официального процесса переговоров по Донбассу в Минске.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента во вторник, 28 июля.
В ОП не раскрыли причин отставки главы переговорной группы. Президент Владимир Зеленский поблагодарил Кучму за работу и сказал, что готов услышать его советы в будущем.
Новый глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе будет назван в ближайшее время.
В ОП не раскрыли причин отставки главы переговорной группы. Президент Владимир Зеленский поблагодарил Кучму за работу и сказал, что готов услышать его советы в будущем.
Новый глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе будет назван в ближайшее время.
Предположительным приемником Леонида Кучмы в ТГК может стать Алексей Резников, такое мнение появилось на одном из украинских телеграм-каналов.
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