Леонид Кучма ушел из делегации ТКГ

14:29 28 Июль Киев, Украина

Возглавлявший украинскую делегацию в ТКГ Леонид Кучма, принял решение выйти из официального процесса переговоров по Донбассу в Минске.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента во вторник, 28 июля.



В ОП не раскрыли причин отставки главы переговорной группы. Президент Владимир Зеленский поблагодарил Кучму за работу и сказал, что готов услышать его советы в будущем.



Новый глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе будет назван в ближайшее время.

"В ближайшем будущем новый глава делегации Украины в ТКГ будет объявлен", - сообщили в пресс-службе ОП.

Предположительным приемником Леонида Кучмы в ТГК может стать Алексей Резников, такое мнение появилось на одном из украинских телеграм-каналов.