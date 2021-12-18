Леонид Кучма ушел из делегации ТКГ

14:29 28 Июль Киев, Украина

Возглавлявший украинскую делегацию в ТКГ Леонид Кучма, принял решение выйти из официального процесса переговоров по Донбассу в Минске.
 
Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента во вторник, 28 июля.

В ОП не раскрыли причин отставки главы переговорной группы. Президент Владимир Зеленский поблагодарил Кучму за работу и сказал, что готов услышать его советы в будущем.

Новый глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе будет назван в ближайшее время.
"В ближайшем будущем новый глава делегации Украины в ТКГ будет объявлен", - сообщили в пресс-службе ОП.
Предположительным приемником Леонида Кучмы в ТГК может стать Алексей Резников, такое мнение появилось на одном из украинских телеграм-каналов.
"Что касается будущего ТКГ в Минске по Донбассу - теперь, очевидно, контроль над всеми процессами со стороны Украины в нем будет у главы Офиса президента Андрея Ермака и вице-премьера и министра по Донбассу, человека Ермака, Алексея Резникова. Надо понимать, именно Резников займет место Кучмы после его ухода", - сообщает ресурс.