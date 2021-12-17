Леонид Кравчук: перед законом мы все равны
18:22 16 Июль Киев, Украина
Во время своей речи на торжественном заседании Верховной Рады, по случаю 30-й годовщины со дня принятия Декларации о государственном суверенитете, Леонид Кравчку призвал народных депутатов остановить вражду и расшатывание ситуации в обществе и Верховной Раде. Он считает, что многие нардепы
обесценивают Конституцию.
"Я обращаюсь к вам с просьбой остановить расшатывание моховика вражды в обществе и в самой Верховной Раде. У меня сейчас есть много времени и я практически смотрю все баталии. И часто сижу и думаю, неужели это действительно поиск лучшего пути? Или это поиск кратчайшего пути к власти через популизм и всевозможные безобразия? Со стороны это выглядит очень сложно, я не хочу употреблять более крепкого слова", -
сказал Кравчук
.
По его словам, он работал при системах разной власти и видел все, но никому не было разрешено публично себя так вести.
"Перед законом мы все равны. И это не просто слова. Я вижу, как люди или некоторые депутаты, некоторые политические силы презирают закон, смотрят на закон, даже часто на Конституцию, как на бумажку, а еще хуже - на тряпку. Это недопустимо", - добавил Кравчук.
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