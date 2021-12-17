Леонид Кравчук: перед законом мы все равны

18:22 16 Июль Киев, Украина

Во время своей речи на торжественном заседании Верховной Рады, по случаю 30-й годовщины со дня принятия Декларации о государственном суверенитете, Леонид Кравчку призвал народных депутатов остановить вражду и расшатывание ситуации в обществе и Верховной Раде. Он считает, что многие нардепы обесценивают Конституцию.

"Я обращаюсь к вам с просьбой остановить расшатывание моховика вражды в обществе и в самой Верховной Раде. У меня сейчас есть много времени и я практически смотрю все баталии. И часто сижу и думаю, неужели это действительно поиск лучшего пути? Или это поиск кратчайшего пути к власти через популизм и всевозможные безобразия? Со стороны это выглядит очень сложно, я не хочу употреблять более крепкого слова", - сказал Кравчук

По его словам, он работал при системах разной власти и видел все, но никому не было разрешено публично себя так вести.