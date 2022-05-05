Леонид Кравчук озвучил главную ошибку своего президентства

12:16 05 августа Киев, Украина

Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал о своей самой большой ошибке на посту главы государства.

"Моя самая большая ошибка - то, что я верил России. Я не имел права это делать. Когда я учился в Москве (это было с 1967 по 1970 год), мне уже было за 30. Я имел доступ к Ленинской библиотеки, к архивам, которым никто не имел. И знал так много о России, о Ленине, о всех, что никто тогда еще не знал. Я думал, что она также меняется. И изменится в конце концов ", - говорит Кравчук.

Он отметил, что был убежден в том, что Россия будет договариваться с другими странами, а не применять силовой компонент.

"Она осталась такой, какой была. А я знал много того, с чего должен был делать выводы. Не сделал. И уже позже, когда я стал президентом, когда для меня встал вопрос строить независимую Украину, я понял, кто мне больше всего мешает. Это была Россия", - сказал Кравчук.

Также Кравчук назвал свое достижение - Беловежское соглашение.