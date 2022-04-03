Леонид Кравчук: не могут быть законными выборы там, где не действуют законы Украины

06:48 09 ноября Киев, Украина

Как только Украина добъется восстановления целостности и контроля над оккупированными территориями Донбасса, проведение выборов станет реальным, возможно даже по мажоритарной системе. На данный момент, украинское правительство не может обеспечить законность выборов на территориях, где не действую законы Украины.