Леонид Кравчук: не могут быть законными выборы там, где не действуют законы Украины

Как только Украина добъется восстановления целостности и контроля над оккупированными территориями Донбасса, проведение выборов станет реальным, возможно даже по мажоритарной системе. На данный момент, украинское правительство не может обеспечить законность выборов на территориях, где не действую законы Украины.
Об этом в интервью российскому изданию ТАСС заявил глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук.
"Верховная Рада подготовит такой специальный закон о выборах. Я не исключаю, что закон о выборах может предусматривать не обязательно пропорциональную систему партий. Может, это будет мажоритарная система. Но это пока мои рассуждения на этот счет", - рассказал Кравчук.
Глава украинской делегации в ТКГ подчеркнул, что принятие такого специального закона и проведение выборов на оккупированных территориях Донбасса в той ситуации, которая есть сейчас, невозможно.
"Как можно провести выборы, когда там нет законов Украины, Конституции Украины? Как Украина возьмет на себя ответственность за выборы и как обеспечить безопасность наблюдателей, если мы не контролируем эту территорию?" - отметил Кравчук.
Тем не менее и в нынешней ситуации, продолжил он, Украина готова обсуждать создание условий для проведения местных выборов в Донбассе: "Сначала мы предлагаем синхронную демилитаризацию этой территории, вывод всех незаконных вооруженных формирований, оружия. Потом Украина берет под свой личный контроль границу и территорию, не принимая какие-то сегодня шаги, которые могут быть предприняты через полгода-год".
Кравчук уточнил, что речь идет о шагах по утверждению закона о специфических условиях местного управления на Донбассе.
"Далее формируется, по результатам выборов, местная власть. И эта власть начинает действовать вместе с Украиной, а государство берет на себя ответственность за создание условий для нормальной, но специфической жизни людей на этой территории с учетом того, как они видят эту жизнь, как они хотели", - объяснил Кравчук.
"Верховная Рада подготовит такой специальный закон о выборах. Я не исключаю, что закон о выборах может предусматривать не обязательно пропорциональную систему партий. Может, это будет мажоритарная система. Но это пока мои рассуждения на этот счет", - рассказал Кравчук.
Глава украинской делегации в ТКГ подчеркнул, что принятие такого специального закона и проведение выборов на оккупированных территориях Донбасса в той ситуации, которая есть сейчас, невозможно.
"Как можно провести выборы, когда там нет законов Украины, Конституции Украины? Как Украина возьмет на себя ответственность за выборы и как обеспечить безопасность наблюдателей, если мы не контролируем эту территорию?" - отметил Кравчук.
Тем не менее и в нынешней ситуации, продолжил он, Украина готова обсуждать создание условий для проведения местных выборов в Донбассе: "Сначала мы предлагаем синхронную демилитаризацию этой территории, вывод всех незаконных вооруженных формирований, оружия. Потом Украина берет под свой личный контроль границу и территорию, не принимая какие-то сегодня шаги, которые могут быть предприняты через полгода-год".
Кравчук уточнил, что речь идет о шагах по утверждению закона о специфических условиях местного управления на Донбассе.
"Далее формируется, по результатам выборов, местная власть. И эта власть начинает действовать вместе с Украиной, а государство берет на себя ответственность за создание условий для нормальной, но специфической жизни людей на этой территории с учетом того, как они видят эту жизнь, как они хотели", - объяснил Кравчук.
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