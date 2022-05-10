«Легкий отблеск отчаяния»: глава Минобороны Британии прокомментировал речь путина на параде

18:12 09 мая Киев, Украина

Президент россии владимир путин продемонстрировал «легкие признаки отчаяния» в своей речи на параде Победы 9 мая, заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес . По словам министра, путин «верит в то, во что хочет верить».

Слова главы Минобороны передает CNN.





По словам путина, одной из причин российского вторжения в Украину было то, что альянс НАТО "окружил" россию и разместил базы у ее западного соседа.

«На долю НАТО приходится 6% его сухопутной границы. Вас не окружили, когда только 6% вашей сухопутной границы граничит со странами НАТО», — заявил министр обороны Великобритании.

Комментируя информацию о базах НАТО в Украине, он предложил спросить украинского посла, который подтвердил бы, что в стране не было никаких баз НАТО.



Британский министр также раскритиковал слова российского президента о том, что запад был готов вторгнуться на территорию россии. По его словам словам, путин уже несколько месяцев «делает заявления из области сказок».

«Позвольте мне категорически заявить: НАТО, Великобритания, Восточная Европа не планируют вторгаться в россию и никогда не планировали. Я думаю, что путин верит в то, во что хочет верить - это легкий отблеск отчаяния», — подчеркнул Уоллес.

Уоллес также подтвердил твердую поддержку его государством Украины в войне.

“Британское правительство – все Соединенное Королевство – солидарны с Украиной, поддерживая их мужественную защиту суверенитета, территориальной целостности и простого права на мирное и процветающее будущее”, – сказал он.

В начале мая Уоллес предположил, что Путин может 9 мая объявить о всеобщей мобилизации в связи с войной в Украине. По его мнению, президент РФ мог сказать, что «идет война с нацистами и ему нужно больше людей». При этом речь будет идти о полномасштабной войне не только против Украины, а против «мирового нацизма». Уоллес уточнял, что у него нет конкретной информации на этот счет, но он «не будет удивлен», если Кремль решится на такой шаг.