Легитимность президентского срока путина и диктатура: обеспокоенность Парламентской ассамблеи

Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы по правовым вопросам и правам человека выразил серьезную озабоченность относительно легитимности внесенных изменений в Конституцию россии, которые позволили главе страны, владимиру путину, продлить свой президентский срок и оставаться у власти до 2036 года.
Эти поправки были внесены в Конституцию российской федерации в июле 2020 года и отменяют ограничения на количество президентских сроков, позволяя путину удерживать власть до возраста 83 лет.
Парламентарии выразили тревогу по поводу значительной концентрации власти в руках президента, которая образовалась вследствие чрезмерно долгого пребывания на посту и отсутствия сдержек и контрвесов, таких как крепкий парламент, независимая судебная система, свободные средства массовой информации и активное гражданское общество. Это, по мнению комитета, превратило россию в фактическую диктатуру.
Комитет единогласно поддержал проект резолюции и напомнил о выводах Венецианской комиссии Совета Европы, которые гласят, что "отказ от ограничения срока полномочий для действующего президента нарушает как российскую конституцию, так и международные правовые принципы".
Кроме того, комитет подчеркнул, что российская агрессия против Украины и ее последствия свидетельствуют о том, что диктатуры представляют угрозу мировой безопасности, территориальной целостности и политической независимости соседних стран. Восстановление демократии в россии считается важным не только для народа этой страны, но и для Европы и мира в целом.
Комитет также поддержал создание будущего специального международного уголовного трибунала, который будет заниматься привлечением к ответственности российского руководства, включая президента путина, за их действия, начиная с незаконной аннексии Крыма, войны на Донбассе и катастрофы рейса MH17.
Полные дебаты на эту тему в Парламентской ассамблее Совета Европы состоятся в следующем месяце.
Эти поправки были внесены в Конституцию российской федерации в июле 2020 года и отменяют ограничения на количество президентских сроков, позволяя путину удерживать власть до возраста 83 лет.
Парламентарии выразили тревогу по поводу значительной концентрации власти в руках президента, которая образовалась вследствие чрезмерно долгого пребывания на посту и отсутствия сдержек и контрвесов, таких как крепкий парламент, независимая судебная система, свободные средства массовой информации и активное гражданское общество. Это, по мнению комитета, превратило россию в фактическую диктатуру.
Комитет единогласно поддержал проект резолюции и напомнил о выводах Венецианской комиссии Совета Европы, которые гласят, что "отказ от ограничения срока полномочий для действующего президента нарушает как российскую конституцию, так и международные правовые принципы".
Кроме того, комитет подчеркнул, что российская агрессия против Украины и ее последствия свидетельствуют о том, что диктатуры представляют угрозу мировой безопасности, территориальной целостности и политической независимости соседних стран. Восстановление демократии в россии считается важным не только для народа этой страны, но и для Европы и мира в целом.
Комитет также поддержал создание будущего специального международного уголовного трибунала, который будет заниматься привлечением к ответственности российского руководства, включая президента путина, за их действия, начиная с незаконной аннексии Крыма, войны на Донбассе и катастрофы рейса MH17.
Полные дебаты на эту тему в Парламентской ассамблее Совета Европы состоятся в следующем месяце.
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