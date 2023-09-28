Легион «Свобода России» заявил, что ведет бой в Белгородской области

16:39 28 сентября Киев, Украина

Российские добровольцы в четверг, 28 сентября, ведут сражение на территории Белгородской области рф, сообщает Легион "Свобода России".

"Сообщаем, что наши группы сейчас работают на территории Белгородской области. Среди легионеров раненых и погибших нет, работаем по плану. Сказки о минных полях оставьте Конашенкову. Продолжаем зачистку нашего дома от путинской скверны”, - говорится в сообщении.

Идет бой, все детали после, добавили добровольцы.



Ранее в оперштабе Белгородской области заявили о бое между пограничниками рф и украинской ДРГ на линии разграничения.

"В нескольких источниках распространяется информация, что в районе населенных пунктов Староселье и Теребрено было осуществлено мероприятие ДРГ. Никакого мероприятия не было. Пограничники совместно с другими силовыми структурами вступили в бой на линии разграничения", - говорится в сообщении.

В оперштабе также заявили, что в селе Староселье введен режим чрезвычайного положения.

"Жителей села отселили в октябре прошлого года. Никто сейчас там не проживает", - говорится в сообщении оперштаба.

Ранее начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов спрогнозировал, что воюющие на стороне Украины рейды бойцов российского добровольческого корпуса на приграничные районы рф участятся и станут масштабнее.