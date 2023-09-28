Легион «Свобода России» заявил, что ведет бой в Белгородской области
16:39 28 сентября Киев, Украина
Российские добровольцы в четверг, 28 сентября, ведут сражение на территории Белгородской области рф, сообщает Легион "Свобода России".
"Сообщаем, что наши группы сейчас работают на территории Белгородской области. Среди легионеров раненых и погибших нет, работаем по плану. Сказки о минных полях оставьте Конашенкову. Продолжаем зачистку нашего дома от путинской скверны”, - говорится в сообщении.
Идет бой, все детали после, добавили добровольцы.
Ранее в оперштабе Белгородской области заявили о бое между пограничниками рф и украинской ДРГ на линии разграничения.
"В нескольких источниках распространяется информация, что в районе населенных пунктов Староселье и Теребрено было осуществлено мероприятие ДРГ. Никакого мероприятия не было. Пограничники совместно с другими силовыми структурами вступили в бой на линии разграничения", - говорится в сообщении.
В оперштабе также заявили, что в селе Староселье введен режим чрезвычайного положения.
"Жителей села отселили в октябре прошлого года. Никто сейчас там не проживает", - говорится в сообщении оперштаба.
Ранее начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов спрогнозировал, что воюющие на стороне Украины рейды бойцов российского добровольческого корпуса на приграничные районы рф участятся и станут масштабнее.
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