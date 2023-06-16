Легион «Свобода России» и «РДК» проводят операцию на территории Белгородской области

15:22 22 мая Киев, Украина

22 мая бойцы легиона "Свобода России" и "Русского добровольческого корпуса" заявили, что зашли на территорию рф, в частности, в ряд населенных пунктов Белгородской и Брянской областей. Россияне, воюющие на стороне Украины, отметили, что "возвращаются домой", ведь пора освободить россию от "тирании кремля".
 
Впоследствии российские СМИ и соцсети начали писать о боях в приграничных населенных пунктах Белгородской области.

Около 14 часов дня в легионе "Свобода России" констатировали, что "освободили" Козинку Белгородской области и зашли в населенный пункт
Грайворон.
 
После этого информацию подтвердил губернатор Белгородской области вячеслав гладков, заявивший, что на территорию Гайворонского округа "зашла ДРГ ВСУ". По его словам, подразделения рф и фсб "принимают меры".
 
В комментарии Суспільному представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что Легион "Свобода России" и "РДК" проводят операцию на территории Белгородской области по строительству "полосы безопасности" для защиты граждан Украины. По его словам, операцию проводят исключительно граждане рф.
"Да, сегодня "Русский добровольческий корпус" и "Легион Свобода России", состоящие из граждан российской федерации приступили к операции по освобождению этих территорий Белгородщины от так называемого режима путина и оттеснения противника с целью создания определенной полосы безопасности для защиты украинского гражданского населения", – сказал Юсов.