15:22 22 мая Киев, Украина

22 мая бойцы легиона "Свобода России" и "Русского добровольческого корпуса" заявили, что зашли на территорию рф, в частности, в ряд населенных пунктов Белгородской и Брянской областей. Россияне, воюющие на стороне Украины, отметили, что "возвращаются домой", ведь пора освободить россию от "тирании кремля".

Впоследствии российские СМИ и соцсети начали писать о боях в приграничных населенных пунктах Белгородской области



Около 14 часов дня в легионе "Свобода России" констатировали, что "освободили" Козинку Белгородской области и зашли в населенный пункт

Грайворон.

После этого информацию подтвердил губернатор Белгородской области вячеслав гладков, заявивший, что на территорию Гайворонского округа "зашла ДРГ ВСУ". По его словам, подразделения рф и фсб "принимают меры".

В комментарии Суспільному представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что Легион "Свобода России" и "РДК" проводят операцию на территории Белгородской области по строительству "полосы безопасности" для защиты граждан Украины. По его словам, операцию проводят исключительно граждане рф.