Лечение в Беларуси: украинцам сняли ограничения на пересечение границы
20:41 09 декабря Киев, Украина
В Министерстве иностранных дел сообщили, что для граждан Украины, которые планируют лечиться или проходить медобследование в Беларуси, сняты ограничения на пересечение границы во время карантина.
"С начала ноября значительное количество украинских пациентов оказалось в ситуации неопределенности после решения Беларуси закрыть наземную границу. Особенно те, кому необходима трансплантация. Я немедленно поручил нашему посольству в Минске решить проблему. Уже в середине ноября мы согласовали вопрос въезда украинских пациентов с белорусскими властями. Я рад сообщить, что проблема решена", - заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Сообщается, что украинские граждане, которые имеют соответствующие документы от белорусских медицинских учреждений, не должны иметь проблем с пересечением границы.
"Это (изменение процедуры пересечения границы - ред.) касается не только критически важных операций, но и поездок с целью медицинского обследования", - добавил министр.
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