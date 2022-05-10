Лечение в Беларуси: украинцам сняли ограничения на пересечение границы

20:41 09 декабря Киев, Украина

В Министерстве иностранных дел сообщили, что для граждан Украины, которые планируют лечиться или проходить медобследование в Беларуси, сняты ограничения на пересечение границы во время карантина.

"С начала ноября значительное количество украинских пациентов оказалось в ситуации неопределенности после решения Беларуси закрыть наземную границу. Особенно те, кому необходима трансплантация. Я немедленно поручил нашему посольству в Минске решить проблему. Уже в середине ноября мы согласовали вопрос въезда украинских пациентов с белорусскими властями. Я рад сообщить, что проблема решена", - заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Сообщается, что украинские граждане, которые имеют соответствующие документы от белорусских медицинских учреждений, не должны иметь проблем с пересечением границы.