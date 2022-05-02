Лавров ответил Санду на призыв вывода войск с Приднестровья

19:36 01 декабря Киев, Украина

Комментируя заявление Майи Санду о выводе российских миротворцев с Приднестровья, Сергей Лавров иронично подчеркнул, что залогом мирных отношений двух стран является соблюдение ранее достигнутых договоренностей.



Об этом рассказывает российский "Интерфакс".



"Трудно судить, что конкретно имела в виду госпожа Санду, когда заявляла о необходимости вывести российских миротворцев, но то, что это едва ли поможет урегулированию, и едва ли мы сможем принять такое требование, - достаточно безответственное, прямо скажем, - это факт", - заявил Лавров.



Глава МИД РФ утверждает, что российские военнослужащие находятся в Приднестровье с одобрения ОБСЕ.



По мнению Лаврова, военнослужащие РФ "обеспечивали сохранение конфликта пусть в замороженном, но не смертельном состоянии с точки зрения гибели людей и тех рисков, которые всегда боевые действия несут с собой".



По его словам, "добрые отношения с любой страной" предполагают "учет взаимных интересов, учет тех договоренностей, которые были достигнуты прежде".