Лавров назвал евреев "ярыми антисемитами"

Глава МИД рф Сергей Лавров, пытаясь доказать необходимость "денацификации" Украины, президент которой еврей, назвал евреев "ярыми антисемитами" и заявил о том, что "у Гитлера была еврейская кровь".
Министр иностранных дел Израиля ответил на слова Лаврова гневным постом в Twitter.
Израиль, заявил Лапид, ждет извинений со стороны Лаврова и вызывает российского посла в МИД.
Председатель правления мемориального комплекса Холокоста "Яд Вашем" Дани Даян назвал слова Лаврова о еврейских корнях Гитлера "необоснованными, бредовыми, опасными и заслуживающими всяческого осуждения".
Антидиффамационная лига также отреагировала на слова главы российского МИД: "В отчаянных попытках оправдать вторжение в Украину Лавров обращается к оскорбительным и ошибочным сравнениям. Следует немедленно прекратить злоупотребление нацизмом, Гитлером и Холокостом".
Антидиффамационная лига также отреагировала на слова главы российского МИД: "В отчаянных попытках оправдать вторжение в Украину Лавров обращается к оскорбительным и ошибочным сравнениям. Следует немедленно прекратить злоупотребление нацизмом, Гитлером и Холокостом".
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