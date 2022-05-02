Лавров назвал евреев "ярыми антисемитами"

11:02 02 мая Киев, Украина

Глава МИД рф Сергей Лавров , пытаясь доказать необходимость "денацификации" Украины, президент которой еврей, назвал евреев "ярыми антисемитами" и заявил о том, что "у Гитлера была еврейская кровь".

"Он [Зеленский] выдвигает аргумент: какая у них может быть нацификация, если он – еврей. Могу ошибиться, но у Гитлера тоже была еврейская кровь. Это абсолютно ничего не значит. Мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи. "В семье не без урода", как у нас говорят", - заявил Лавров в интервью итальянской телекомпании Mediasat 1 мая.

Министр иностранных дел Израиля ответил на слова Лаврова гневным постом в Twitter.

"Высказывания министра иностранных дел Лаврова – это возмутительное и непростительное заявление, а также ужасное историческое заблуждение. Евреи не убивали себя во время Холокоста. Самый низкий уровень расизма в отношении евреев – это обвинять самих евреев в антисемитизме", – заявил Лапид.

Израиль, заявил Лапид, ждет извинений со стороны Лаврова и вызывает российского посла в МИД.

Председатель правления мемориального комплекса Холокоста "Яд Вашем" Дани Даян назвал слова Лаврова о еврейских корнях Гитлера "необоснованными, бредовыми, опасными и заслуживающими всяческого осуждения".



Антидиффамационная лига также отреагировала на слова главы российского МИД: "В отчаянных попытках оправдать вторжение в Украину Лавров обращается к оскорбительным и ошибочным сравнениям. Следует немедленно прекратить злоупотребление нацизмом, Гитлером и Холокостом".