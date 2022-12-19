Латвия выделит 560 тысяч евро на покупку генераторов для украинских СМИ

08:01 19 декабря Киев, Украина





Об этом сообщает Delfi. Латвия выделит около 560 тысяч евро из средств государственного бюджета на приобретение дизельных генераторов для украинских средств массовой информации.Об этом сообщает Delfi.

"Правительство Латвии приняло решение поддержать инициативу Министерства культуры страны по выделению 559 640 евро из средств государственного бюджета на непредвиденные расходы для украинских государственных средств массовой информации", - говорится в сообщении.

Как отмечается, деньги будут потрачены на приобретение дизельных генераторов.

"Сумма будет передана в Совет общественных электронных СМИ (SEPLP) на приобретение дизельных генераторов, необходимых для работы государственных общественных телерадиокомпаний Украины", - отмечается в сообщении.

Издание напоминает, что 29 ноября министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко обратился к министрам культуры стран-членов Евросоюза с просьбой предоставить всю возможную поддержку украинскому культурному сектору и СМИ, чтобы пережить зиму. Он подчеркнул, что особенно украинские СМИ нуждаются в дизельных генераторах.



После этого Кабмин Латвии решил выделить около 560 тысяч евро из госбюджета для закупки генераторов для нужд Украины.