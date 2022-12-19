Латвия выделит 560 тысяч евро на покупку генераторов для украинских СМИ

Латвия выделит около 560 тысяч евро из средств государственного бюджета на приобретение дизельных генераторов для украинских средств массовой информации.
Об этом сообщает Delfi.
Об этом сообщает Delfi.
Как отмечается, деньги будут потрачены на приобретение дизельных генераторов.
Издание напоминает, что 29 ноября министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко обратился к министрам культуры стран-членов Евросоюза с просьбой предоставить всю возможную поддержку украинскому культурному сектору и СМИ, чтобы пережить зиму. Он подчеркнул, что особенно украинские СМИ нуждаются в дизельных генераторах.
После этого Кабмин Латвии решил выделить около 560 тысяч евро из госбюджета для закупки генераторов для нужд Украины.
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