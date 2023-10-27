Латвия ввела запрет на российские автомобили

В четверг Сейм Латвии принял в первом чтении изменения в Закон "О дорожном движении", которые вводят запрет на пребывание на территории Латвии зарегистрированных в россии автотранспортных средств.
Об этом сообщает информационный портал Delfi.
По предложенному законопроекту, владельцы автотранспортных средств, зарегистрированных в россии, обязаны будут зарегистрировать свои транспортные средства в Латвии или вывезти их за пределы страны в течение трех месяцев с момента вступления закона в силу.
После завершения этого переходного периода использование российских автомобилей на территории Латвии разрешено будет только в случае транзита через страну.
Министерство юстиции Латвии указывает на необходимость таких мер, обусловленную агрессией россии в отношении Украины и угрозой ее территориальной целостности, суверенитету и независимости. Кроме того, транспортные средства, зарегистрированные в россии, зачастую не соответствуют стандартам технической безопасности Европейского союза, что может создать угрозу для безопасности дорожного движения.
Планируется, что данное законодательство вступит в силу с 15 ноября текущего года.
Об этом сообщает информационный портал Delfi.
По предложенному законопроекту, владельцы автотранспортных средств, зарегистрированных в россии, обязаны будут зарегистрировать свои транспортные средства в Латвии или вывезти их за пределы страны в течение трех месяцев с момента вступления закона в силу.
После завершения этого переходного периода использование российских автомобилей на территории Латвии разрешено будет только в случае транзита через страну.
Министерство юстиции Латвии указывает на необходимость таких мер, обусловленную агрессией россии в отношении Украины и угрозой ее территориальной целостности, суверенитету и независимости. Кроме того, транспортные средства, зарегистрированные в россии, зачастую не соответствуют стандартам технической безопасности Европейского союза, что может создать угрозу для безопасности дорожного движения.
Планируется, что данное законодательство вступит в силу с 15 ноября текущего года.
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