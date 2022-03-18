Латвия, вслед за Эстонией и Литвой, требует ввести бесполетную зону над Украиной

19:24 17 марта Киев, Украина

Депутаты латвийского Сейма единогласно поддержали Украину, они призывают ЕС усилят санкции против РФ до того момента, пока российские оккупационные войска не покинут украинскую территорию. Кроме того, согласно их решению, санкции также должны затронуть Беларусь.



Латыши также призывают страны, представляющие ООН, принять незамедлительные меры по введению бесполетной зоны над Украиной с целью защиты жизней украинцев и создания гарантий безопасности в воздушном пространстве над четырьмя украинскими АЭС.

Напомним, Украина настаивает на введении бесполетной зоны над своей территорией, пытаясь избежать налетов российской авиации. В НАТО и США уже успели заявить, что в этом случае не смогут помочь Украине, поскольку это несет слишком большие риски дальнейшей эскалации ситуации.