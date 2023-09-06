Латвия присоединилась к декларации G7 о поддержке Украины. Об этом сообщил премьер-министр страны Кришьянис Кариньш в своем Twitter.
Он добавил, что Латвия ожидает создания специального международного трибунала по российской агрессии против Украины.
Напомним, на саммите НАТО в Вильнюсе страны G7 одобрили декларацию , предусматривающую долгосрочную поддержку Украины в сфере безопасности и экономики. К этой декларации G7 может подключиться любая страна, которая на двустороннем уровне официально согласится предоставить те или иные гарантии Украине.
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