16:51 09 августа Киев, Украина

Латвия присоединилась к декларации G7 о поддержке Украины. Об этом сообщил премьер-министр страны Кришьянис Кариньш в своем Twitter.

"Вместе с нашими партнерами мы будем поддерживать Украину в ее борьбе против российской агрессии столько, сколько потребуется", — говорится в сообщении премьер-министра.

Он добавил, что Латвия ожидает создания специального международного трибунала по российской агрессии против Украины.



Напомним, на саммите НАТО в Вильнюсе страны G7 одобрили декларацию , предусматривающую долгосрочную поддержку Украины в сфере безопасности и экономики. К этой декларации G7 может подключиться любая страна, которая на двустороннем уровне официально согласится предоставить те или иные гарантии Украине.