Латвия поддерживает Украину и решительно осуждает агрессию РФ

Россия не прекращает вести провокационную деятельность, направленную на дестабилизацию ситуации на Донбассе и в Черноморском регионе.
Латвия решительно осуждает такие действия РФ, заявила Председатель Сейма Латвийской Республики Инара Мурниеце на совместном с Председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым брифинге в понедельник.
Латвийский спикер добавила, что завтра, в день годовщины депортации крымских татар, на встрече с представителями этого народа в Киеве обсудит ситуацию с соблюдением прав человека в оккупированном Крыму.
Кроме того, она напомнила о создании в латвийском парламенте депутатской группы международной Крымской платформы для поддержки Украины в вопросах деоккупации Крыма.
Она также сказала о запланированной на среду поездке на прифронтовые территории с Председателем Верховной Рады.
В этом контексте она подчеркнула, что три года назад впервые посетила восток Украины, и этот визит никогда не забудет.
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