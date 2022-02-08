Латвия поддерживает Украину и решительно осуждает агрессию РФ

18:26 17 Май Киев, Украина

Россия не прекращает вести провокационную деятельность, направленную на дестабилизацию ситуации на Донбассе и в Черноморском регионе.

Латвия решительно осуждает такие действия РФ, заявила Председатель Сейма Латвийской Республики Инара Мурниеце на совместном с Председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым брифинге в понедельник.

"Мы внимательно следим за развитием ситуации с безопасностью и решительно осуждаем провокационные действия России.", - заявила Мурниеце.

Латвийский спикер добавила, что завтра, в день годовщины депортации крымских татар, на встрече с представителями этого народа в Киеве обсудит ситуацию с соблюдением прав человека в оккупированном Крыму.

"Парламент Латвии признал депортацию крымских татар геноцидом, и мы считаем, что политика непризнания незаконной аннексии Крыма и города Севастополя Россией, должна быть продолжена", - подчеркнула спикер латвийского Сейма.

Кроме того, она напомнила о создании в латвийском парламенте депутатской группы международной Крымской платформы для поддержки Украины в вопросах деоккупации Крыма. "По нашему мнению, это еще один из путей, которым мы можем поддерживать те процессы, которые сейчас происходят в Украине", - отметила Мурниеце.

Она также сказала о запланированной на среду поездке на прифронтовые территории с Председателем Верховной Рады.

"В этот раз у нас также запланирован визит в Авдеевку, где мы хотели бы воочию увидеть то, что происходит на востоке Украины", - заявила Мурниеце.

В этом контексте она подчеркнула, что три года назад впервые посетила восток Украины, и этот визит никогда не забудет.