Латвия планирует расторгнуть с беларусью договор о приграничном сотрудничестве

12:16 29 августа Киев, Украина

Завтра, 30 августа правительство Латвии рассмотрит вопрос о денонсации или расторжении в одностороннем порядке соглашения между правительствами Латвии и беларуси об основных принципах приграничного сотрудничества.

Об этом сообщает Delfi в понедельник, 29 августа.



Указано, что это соглашение было подписано и вступило в силу в 1998 году. Документ определяет административно-территориальные единицы Латвии, на которые распространяется действие настоящего договора. Целью соглашения было содействие трансграничному сотрудничеству между местными властями двух стран.



Изначально договор предполагалось заключить на 10 лет, но затем он автоматически продлевался еще на пять лет, если ни одна из сторон не заявляла о желании его расторгнуть.