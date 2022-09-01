Латвия планирует расторгнуть с беларусью договор о приграничном сотрудничестве

12:16 29 августа Киев, Украина

Завтра, 30 августа правительство Латвии рассмотрит вопрос о денонсации или расторжении в одностороннем порядке соглашения между правительствами Латвии и беларуси об основных принципах приграничного сотрудничества.
 
Об этом сообщает Delfi в понедельник, 29 августа.

Указано, что это соглашение было подписано и вступило в силу в 1998 году. Документ определяет административно-территориальные единицы Латвии, на которые распространяется действие настоящего договора. Целью соглашения было содействие трансграничному сотрудничеству между местными властями двух стран.

Изначально договор предполагалось заключить на 10 лет, но затем он автоматически продлевался еще на пять лет, если ни одна из сторон не заявляла о желании его расторгнуть.
"Учитывая, что россия начала военное вторжение в Украину, а беларусь участвовала в нем и поддерживала его, расторжение соглашения было бы частью контрмер по сдерживанию агрессии, полагают власти Латвии… Существующий пятилетний срок действия соглашения заканчивается 9 июля 2023 года", – пишет агентство.