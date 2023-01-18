Латвия передаст Украине вооружение в качестве поддержки

15:45 18 января Киев, Украина





Об этом сообщает портал Delfi.



На этой неделе министр обороны Инара Мурниеце в рамках рабочего визита посетила Украину, где в Киеве встретилась с министром обороны Алексеем Резниковым. Во время встречи министры подробно обсудили эффективность уже оказанной Латвией поддержки и запланированные поставки военной поддержки Украине. Латвия направит зенитно-ракетные комплексы Stinger, вертолеты, пулеметы с боеприпасами и беспилотники на украинский фронт.Об этом сообщает портал Delfi.На этой неделе министр обороны Инара Мурниеце в рамках рабочего визита посетила Украину, где в Киеве встретилась с министром обороны Алексеем Резниковым. Во время встречи министры подробно обсудили эффективность уже оказанной Латвией поддержки и запланированные поставки военной поддержки Украине.

"Во время беседы с министром обороны Украины я подтвердила непоколебимую поддержку правительства и жителей Латвии Украине в этой страшной войне. В ближайшее время мы направим в Украину новые партии военной поддержки - зенитно-ракетные комплексы Stinger, вертолеты, пулеметы с боеприпасами и беспилотные летательные аппараты. Латвия и в этом году продолжит обучение солдат ВСУ разного уровня, планируется увеличить интенсивность обучения и обучить как минимум вдвое больше украинцев, как мы это делали в 2022 году", - сказала Мурниеце после встречи.



В ноябре прошлого года фонд Ziedot.lv начал кампанию по сбору средств "Хорошие новости". В течение двух месяцев в ходе кампании было пожертвовано 439 768 евро, которые пойдут на закупку произведенной в Латвии военной техники и снаряжения.



25 января в здании 19-го батальона боевого обеспечения Земессардзе в Улброке состоится мероприятие по отправке первой партии техники.



В нем примут участие министр обороны Инара Мурниеце, посол Украины в Латвии Александр Мищенко, бывший командующий Национальными вооруженными силами Латвии Раймонд Граубе, руководитель Ziedot.lv Рута Диманта, представитель LV-Teh Угис Свиридо, представитель Global Wolf Motors Клавс Ашманис и представители вооруженных сил Украины.



Минобороны сообщило в начале января, что поддержка, которую Латвия оказывает Украине, составила 0,93% от ВВП, или более 314 млн евро. Из этой суммы около 300 млн евро - это военная поддержка, предоставленная латвийским правительством Украине, а остальная часть - средства, пожертвованные латвийцами. Военная помощь Латвии Украине состоит из боеприпасов, противотанковых средств, зенитно-ракетных комплексов Stinger, беспилотных летательных аппаратов, самоходных гаубиц, вертолетов, топлива, индивидуального снаряжения, сухих пайков для солдат и других необходимых предметов.