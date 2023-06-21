Латвия передает Украине весь свой флот вертолетов

Латвия уже передала Украине все имеющиеся у нее переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger, и готовится передать ВСУ все свои вертолеты.
Об этом сообщил премьер Латвии Кришьянис Кариньш на Конференции по восстановлению Украины в Лондоне.
По его словам, в Латвии никогда не питали иллюзий относительно россии, и поэтому еще в ноябре-декабре 2021 года страна приняла решение об отправке ПЗРК Stinger в Украину и получила разрешение от США на поставку этого оружия.
Об этом сообщил премьер Латвии Кришьянис Кариньш на Конференции по восстановлению Украины в Лондоне.
По его словам, в Латвии никогда не питали иллюзий относительно россии, и поэтому еще в ноябре-декабре 2021 года страна приняла решение об отправке ПЗРК Stinger в Украину и получила разрешение от США на поставку этого оружия.
С тех пор, по словам премьера, латвийское правительство потратило более 1,3% ВВП на все виды помощи Украине, из которых более 1% – только на военные нужды.
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