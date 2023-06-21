Латвия передает Украине весь свой флот вертолетов

16:41 21 июня Киев, Украина





Об этом сообщил премьер Латвии Кришьянис Кариньш на Конференции по восстановлению Украины в Лондоне.



По его словам, в Латвии никогда не питали иллюзий относительно россии, и поэтому еще в ноябре-декабре 2021 года страна приняла решение об отправке ПЗРК Stinger в Украину и получила разрешение от США на поставку этого оружия. Латвия уже передала Украине все имеющиеся у нее переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger, и готовится передать ВСУ все свои вертолеты Об этом сообщил премьер Латвии Кришьянис Кариньш на Конференции по восстановлению Украины в Лондоне.По его словам, в Латвии никогда не питали иллюзий относительно россии, и поэтому еще в ноябре-декабре 2021 года страна приняла решение об отправке ПЗРК Stinger в Украину и получила разрешение от США на поставку этого оружия.

"Они (ПЗРК Stinger) прибыли в Украину, всего за день до полномасштабного вторжения, и, к счастью, они стали частью решения, чтобы не дать россиянам захватить аэропорт, что было частью их первоначального плана", - сказал Кариньш.

С тех пор, по словам премьера, латвийское правительство потратило более 1,3% ВВП на все виды помощи Украине, из которых более 1% – только на военные нужды.