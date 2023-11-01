Латвия передает Украине еще 20 авто, конфискованных у пьяных водителей

09:17 01 ноября Киев, Украина

Правительство Латвии поддержало предложение Министерства финансов о передаче Украине двух десятков автомобилей, конфискованных у нетрезвых водителей. Вскоре они отправятся из Латвии.

Об этом сообщил латвийский национальный вещатель LSM.



Отмечается, что бесплатно отправят 20 автомобилей общей рыночной стоимостью около 56 тысяч евро.



В подготовленном Минфином Латвии документе говорится, что эти машины отправятся в Полтавскую первую городскую больницу, медицинский центр в Харькове, военную городскую администрацию Херсона и другие организации в Херсонской области.



В последний раз Латвия передавала Украине конфискованные авто 22 августа. Тогда латвийское правительство решило безвозмездно отправить 38 транспортных средств, конфискованных у нетрезвых водителей.