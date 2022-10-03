Латвия отправит в Украину 195 беспилотников образца НАТО

Латвия отправит в Украину 195 разведывательных дронов (65 боевых комплектов) Atlas Pro, созданных по образцам НАТО, а также 15 внедорожников.
Каждый дрон имеет камеру или тепловизор для корректировки огня артиллерии и может работать «в сверхсложных погодных условиях», говорят производители.
Эту технику используют американские военные и представители других стран НАТО.
Каждый дрон имеет камеру или тепловизор для корректировки огня артиллерии и может работать «в сверхсложных погодных условиях», говорят производители.
Эту технику используют американские военные и представители других стран НАТО.
Часть этого оборудования удалось приобрести благодаря сбору Latvijas bairaktars, инициаторами которого выступили украинский журналист Владимир Бирюков и латвийский певец Ральф Эйландс.
Спустя месяц после запуска удалось собрать более 900 тысяч евро. Организаторы приняли решение закрыть сбор преждевременно и направить собранные средства на немедленную помощь ВСУ.
А именно – на покупку 15 комплектов беспилотников (в каждом по 3 дрона Atlas PRO) для разведки и связи, производства компании ATLAS Aerospace и 15 джипов для украинской армии.
Кроме того, компания ATLAS Aerospace и Министерство Обороны Латвии передадут Украине бесплатно еще 155 беспилотников, наземные станции управления, ретрансляторы, несколько полезных нагрузок и комплект запасных частей.
Таким образом, уже в октябре ВСУ получат от Латвии 15 джипов и 195 дронов (65 боевых комплектов) для борьбы против российской агрессии.
Также компания ATLAS Aerospace бесплатно передаст украинским защитникам все нужные гаджеты для одновременной эксплуатации 30 дронов.
Модель дронов Atlas PRO уже хорошо знакома украинским военным, они активно используют эту технику для получения разведывательных данных. Каждый дрон имеет три винта, камеру или тепловизор, которые позволяют вести разведку и оперативно наблюдать за перемещением противника и корректировать огонь артиллерии.
Такая техника будет особенно кстати осенью, ведь дроны Atlas PRO могут работать в сложных погодных условиях. Эта техника уже несколько лет используется американскими военными, а также сотрудниками НАТО.
Таким образом, уже в октябре ВСУ получат от Латвии 15 джипов и 195 дронов (65 боевых комплектов) для борьбы против российской агрессии.
Также компания ATLAS Aerospace бесплатно передаст украинским защитникам все нужные гаджеты для одновременной эксплуатации 30 дронов.
Модель дронов Atlas PRO уже хорошо знакома украинским военным, они активно используют эту технику для получения разведывательных данных. Каждый дрон имеет три винта, камеру или тепловизор, которые позволяют вести разведку и оперативно наблюдать за перемещением противника и корректировать огонь артиллерии.
Такая техника будет особенно кстати осенью, ведь дроны Atlas PRO могут работать в сложных погодных условиях. Эта техника уже несколько лет используется американскими военными, а также сотрудниками НАТО.
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