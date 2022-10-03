Латвия отправит в Украину 195 беспилотников образца НАТО

19:13 03 октября Киев, Украина





Каждый дрон имеет камеру или тепловизор для корректировки огня артиллерии и может работать «в сверхсложных погодных условиях», говорят производители.



Эту технику используют американские военные и представители других стран НАТО. Латвия отправит в Украину 195 разведывательных дронов (65 боевых комплектов) Atlas Pro, созданных по образцам НАТО , а также 15 внедорожников.Каждый дрон имеет камеру или тепловизор для корректировки огня артиллерии и может работать «в сверхсложных погодных условиях», говорят производители.Эту технику используют американские военные и представители других стран НАТО.

Часть этого оборудования удалось приобрести благодаря сбору Latvijas bairaktars, инициаторами которого выступили украинский журналист Владимир Бирюков и латвийский певец Ральф Эйландс.



Спустя месяц после запуска удалось собрать более 900 тысяч евро. Организаторы приняли решение закрыть сбор преждевременно и направить собранные средства на немедленную помощь ВСУ.



А именно – на покупку 15 комплектов беспилотников (в каждом по 3 дрона Atlas PRO) для разведки и связи, производства компании ATLAS Aerospace и 15 джипов для украинской армии.

"Мы решили оперативно потратить деньги на то, что действительно прямо сейчас нужно украинской армии. Ведь как это часто случается – помощь нужна "на вчера". То, что цель сбора изменилась, перечислявшие донаты жители Латвии восприняли положительно. Моя им огромная благодарность за помощь, дружбу и демонстрацию того, что страны Европы не устали поддерживать нас во время войны. Единство и солидарность – очень важны, ведь мы боремся за наши общие европейские ценности", – заявил Владимир Бирюков.