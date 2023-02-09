Латвия отправит Украине партию медоборудования

Латвия готовит очередную партию медицинского оборудования для Украины.
Об этом министр здравоохранения Латвии Лига Меньгелсоне рассказала во время встречи с послом Украины в Латвии Александром Мищенко, пишет Delfi.
По ее словам, Украине передадут инфузионные насосы, аппараты ИВЛ, мониторы пациентов - всего 185 единиц на общую сумму в почти 378 000 евро.
Медоборудование будет поставлено в Украину с использованием Механизма гражданской защиты Европейского союза.
Также министр и посол обсудили лечение и реабилитацию раненых украинских военных в латвийских медучреждениях. Планируется усилить сотрудничество, не только обеспечивая реабилитацию раненым, но и передавая опыт латвийских реабилитологов украинским медикам. Планируется, что медицинские услуги и реабилитацию смогут получить около 120 украинских военнослужащих.
Об этом министр здравоохранения Латвии Лига Меньгелсоне рассказала во время встречи с послом Украины в Латвии Александром Мищенко, пишет Delfi.
По ее словам, Украине передадут инфузионные насосы, аппараты ИВЛ, мониторы пациентов - всего 185 единиц на общую сумму в почти 378 000 евро.
Медоборудование будет поставлено в Украину с использованием Механизма гражданской защиты Европейского союза.
Также министр и посол обсудили лечение и реабилитацию раненых украинских военных в латвийских медучреждениях. Планируется усилить сотрудничество, не только обеспечивая реабилитацию раненым, но и передавая опыт латвийских реабилитологов украинским медикам. Планируется, что медицинские услуги и реабилитацию смогут получить около 120 украинских военнослужащих.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии