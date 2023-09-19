Латвия отправит Украине модульные дома для пострадавших от атак рф

16:43 19 сентября Киев, Украина

Латвия планирует до конца текущего года поставить Украине 12 модульных домов, из которых два будут переданы на этой неделе, как сообщает LSM.



Эти дома предназначены для семей в Чернигове, которые лишились жилья из-за российских атак. CMB Housing Factory, предприятие, специализирующееся на производстве модульных домов, в настоящее время уделяет основное внимание этому проекту для Украины, в рамках которого будет поставлено 12 домов, каждый площадью 55 квадратных метров.



Каждый из этих домов оснащен кухней, санузлом и спальными комнатами, а также теплонасосом "воздух-воздух", который способен обеспечивать отопление зимой и охлаждение летом.



С первым модульным домом в Чернигов отправится команда предприятия, чтобы собрать его на месте и обучить местных украинских коллег сборке.