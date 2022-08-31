Латвия обратилась в ЕСПЧ с просьбой разрешить войти в дело "Украина против россии"

10:48 10 августа Киев, Украина





Об этом говорится в заявлении МИД Латвии. Латвия обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с просьбой разрешить присоединиться к делу "Украина против россии" в качестве третьей стороны. Это первый случай, когда Латвия воспользовалась этим своим правом.Об этом говорится в заявлении МИД Латвии.

"9 августа 2022 года, ссылаясь на пункт 2 статьи 36 Европейской конвенции о защите основополагающих прав и свобод (Конвенция), Латвия обратилась в Европейский суд по правам человека с просьбой разрешить присоединиться в качестве третьей стороны к делу Украины против россии" , - говорится в заявлении.

Конвенция разрешает “в интересах надлежащего осуществления правосудия” правительства государства-подписанта Конвенции, не являющейся стороной по делу, или любому заинтересованному лицу, не являющемуся заявителем, подать свои письменные замечания или принять участие в слушаниях.



Межгосударственные дела являются чрезвычайно применимыми в очень редких случаях, обычно в ситуациях, когда существуют серьезные опасения относительно систематических и непрерывных нарушений прав человека, включая массовые зверства и нарушения прав человека во время вооруженных конфликтов.



Теперь ЕСПЧ должно решить, предоставлять ли Латвии такое право. Если решение будет положительным, Латвия сможет подать замечания по поводу толкования положений Конвенции о защите прав человека и основных свобод по этому делу.